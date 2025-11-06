सरिस्का में रोमांच: युवराज की टेरिटरी में दिखा टाइगर 2304

जानकारी के अनुसार टाइगर 2304 करीब ढाई साल का नर बाघ है, जो हाल ही में अपनी अलग टेरिटरी बनाने की कोशिश में घूम रहा है। वहीं जिस क्षेत्र में यह बाघ नजर आया, वह फिलहाल मौजूदा टाइगर युवराज की टेरिटरी है। ऐसे में दोनों टाइगरों के बीच टेरिटोरियल संघर्ष की आशंका भी नजर आ रही है।



सरिस्का प्रशासन के अनुसार इस नई मूवमेंट से टूरिस्ट जोन में आकर्षण और बढ़ गया है। साथ ही आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। वन विभाग की टीम दोनों बाघों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है ताकि किसी प्रकार की झड़प या नुकसान से बचा जा सके।