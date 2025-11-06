Patrika LogoSwitch to English

अलवर

सरिस्का में रोमांच: युवराज की टेरिटरी में दिखा टाइगर 2304

सरिस्का टाइगर रिजर्व के टूरिस्ट जोन में गुरुवार को उस समय रोमांचक नज़ारा देखने को मिला जब टाइगर 2304 युवराज की टेरिटरी में दिखाई दिया।

अलवर

Rajendra Banjara

Nov 06, 2025

टाइगर- 2304

सरिस्का टाइगर रिजर्व के टूरिस्ट जोन में गुरुवार को उस समय रोमांचक नज़ारा देखने को मिला जब टाइगर 2304 युवराज की टेरिटरी में दिखाई दिया। सरिस्का घूमने आए पर्यटकों ने जैसे ही इसे देखा तो सभी के चेहरे खिल उठे और कैमरे में इस मोमेंट को कैप्चर किया।

जानकारी के अनुसार टाइगर 2304 करीब ढाई साल का नर बाघ है, जो हाल ही में अपनी अलग टेरिटरी बनाने की कोशिश में घूम रहा है। वहीं जिस क्षेत्र में यह बाघ नजर आया, वह फिलहाल मौजूदा टाइगर युवराज की टेरिटरी है। ऐसे में दोनों टाइगरों के बीच टेरिटोरियल संघर्ष की आशंका भी नजर आ रही है।

सरिस्का प्रशासन के अनुसार इस नई मूवमेंट से टूरिस्ट जोन में आकर्षण और बढ़ गया है। साथ ही आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। वन विभाग की टीम दोनों बाघों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है ताकि किसी प्रकार की झड़प या नुकसान से बचा जा सके।

Published on:

06 Nov 2025 06:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सरिस्का में रोमांच: युवराज की टेरिटरी में दिखा टाइगर 2304

अलवर

