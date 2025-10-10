करवा चौथ विशेष: एक्सीडेंट के बाद पति के आधे शरीर ने काम करना बंद किया, तो पत्नी ने संभाला

भिवाड़ी की सुशीला और वीरेंद्र दायमा की यह कहानी सही मायने में पति—पत्नी के रिश्ते को अच्छे से रेखांकित करती है। सुशील व वीरेन्द्र की शादी वर्ष 2014 में हुई। कुछ समय बाद वीरेन्द्र के एक हादसे में घायल हो गए। वीरेन्द्र की कमर से नीचे के पूरे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। उस समय पत्नी सुशीला ने अपने पति वीरेन्द्र को संभाला और आज तक उनकी देखभाल कर रहीं है। ये दंपती सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं। सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। वीरेंद्र नेशनल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी हैं।