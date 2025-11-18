MBBS Student Death: ‘अजीत लौटकर नहीं आया, पर उसकी यादें मिटने नहीं देंगे’, मोक्षधाम में बनेगी बोरिंग-टंकी, नौकरी की मांग

कागजी कार्यवाही के बाद शव को सुबह 6 बजे परिजन एम्बुलेंस से अलवर लाए। अलवर के सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद शव को कफनवाड़ा ले जाया गया। इस दौरान सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, जाट नेता नेतराम चौधरी, धर्मपाल यादव, डीआर जाट सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के दौरान गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, नायब तहसीलदार हरदयाल, सरपंच लियाकत फौजी, श्याम सुंदर मीना, कांग्रेस नेता धर्मपाल यादव, राजू चावला, अमित कालरा भी मौजूद रहे।