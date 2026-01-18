थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद बस स्टैंडों पर उमड़ी भीड़, रोडवेज बसें हुईं फुल



सरकार के आदेश के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। इसी कारण बड़ी संख्या में परीक्षार्थी रोडवेज बसों से ही अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। हालांकि यात्रियों की संख्या के आगे रोडवेज बसों की कमी रही। परीक्षार्थियों ने बसों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की, ताकि लंबी प्रतीक्षा और परेशानी से बचा जा सके।