अलवर

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद बस स्टैंडों पर उमड़ी भीड़, रोडवेज बसें हुईं फुल

राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को जिलेभर में दो पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। पहली पारी की परीक्षा समाप्त होते ही अलवर बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

अलवर

image

Anshum Ahuja

Jan 18, 2026

राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को जिलेभर में दो पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। पहली पारी की परीक्षा समाप्त होते ही अलवर बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थिति यह रही कि रोडवेज की ज्यादातर बसें खचाखच भर गई और बसों में खड़े होकर सफर करना पड़ा।

परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से सीधे बस स्टैंड पहुंचे, जिससे अचानक यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। खासतौर पर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में जाने वाली बसों में ज्यादा भीड़ देखी गई। बसों में सीट पाने के लिए परीक्षार्थियों में होड़ मची रही। ठंड के बावजूद बस स्टैंडों पर लंबी कतारें लगी नजर आईं।


सरकार के आदेश के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। इसी कारण बड़ी संख्या में परीक्षार्थी रोडवेज बसों से ही अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। हालांकि यात्रियों की संख्या के आगे रोडवेज बसों की कमी रही। परीक्षार्थियों ने बसों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की, ताकि लंबी प्रतीक्षा और परेशानी से बचा जा सके।

18 Jan 2026 04:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद बस स्टैंडों पर उमड़ी भीड़, रोडवेज बसें हुईं फुल

