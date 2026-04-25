अलवर गैंगरेप केस अपडेट: मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल डेटा से खुलेगा राज

उल्लेखनीय है कि 23 अप्रेल की सुबह 11वीं की छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी बोलेरो सवार तीन युवकों ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया। आरोपियों ने पीड़िता के हाथ बांधकर और आंखों पर पट्टी बांधकर उसे सुनसान जगह पर बने एक कमरे में ले जाकर गैंगरेप किया। दरिंदों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसके आपत्तिजनक वीडियो भी बनाए। बाद में आरोपियों ने उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ देखकर वे गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्काल गाड़ी में आग लगा दी थी। पीड़िता के पिता के निधन के बाद घर की स्थिति पहले ही नाजुक है और अब इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है।