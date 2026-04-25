Rajasthan Fire: नीमराणा के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, 7 साल की बच्ची समेत 4 लोग जिंदा जले; ब्लास्ट से मचा हड़कंप

गोदाम परिसर में प्लास्टिक दाने की फैक्टरी भी है। आग की लपटें फैक्टरी तक भी पहुंच गईं। गोदाम व फैक्टरी का मालिक एक ही है, जो कोलीला गांव का निवासी बताया जा रहा है। गोदाम व फैक्टरी के इस परिसर में मजदूरों के बच्चे खेल रहे थे। इनमें से 7 साल की बालिका की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्लास्टिक दाने की फैक्टरी में आग की वजह से ब्लास्ट भी हुआ। यह इलाका आयात-निर्यात संवर्धन पार्क (ईपीआइपी) से सटा हुआ है। गोदाम के समीप ही एक हाउसिंग सोसायटी भी है।