अलवर में गर्मी का कहर: आज से बदला स्कूलों का समय, जारी रहेगी तपिश 

भीषण गर्मी और तापमान में हो रही निरंतर बढ़ोतरी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सरकारी और निजी विद्यालयों के संचालन समय में संशोधन के आदेश जारी पहले ही जारी कर दिए थे। नए आदेशों के तहत आज से कक्षा 1 से 8वीं तक के छोटे बच्चों के लिए स्कूल का समय अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा। प्रशासन ने छोटे बच्चों की सेहत के मद्देनजर स्कूल के समय में एक घंटे की कटौती की है, ताकि उन्हें दोपहर की तपन का सामना न करना पड़े। हालांकि, कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए समय में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है और उनका समय यथावत रहेगा।