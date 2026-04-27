‘गो सम्मान दिवस’ पर दिखा जनसैलाब, गाय को ‘राष्ट्रमाता’ घोषित करने की मांग

गो-सेवकों ने कहा कि आज का दिन गौवंश के प्रति समाज को जगाने और सरकार को उनकी पीड़ा से अवगत कराने का है। उन्होंने कहा कि अलवर सहित पूरे देश में गौवंश की दुर्दशा चिंताजनक है, जिसे सुधारने के लिए नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी, गौशाला संचालक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली में शामिल लोगों ने संकल्प लिया कि वे निरंतर गौ-सेवा के कार्य जारी रखेंगे और सरकार पर तब तक दबाव बनाएंगे जब तक कि गौवंश को समाज और कानून में उचित सम्मान नहीं मिल जाता।