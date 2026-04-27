अलवर: रोडवेज बस में सफर के दौरान महिला का बैग हुआ पार, लाखों के गहने ले उड़े चोर

मामले की गंभीरता को देखते हुए अखेपुरा थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। मामले के जांच रही पुलिस टीम की ओर से बस के रूट और उस समय बस में सवार रहे संदिग्ध यात्रियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस बस स्टैंड और रास्ते में पड़ने वाले प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपी की पहचान सुनिश्चित की जा सके। पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय अपने कीमती सामान और जेवरात के प्रति विशेष सावधानी बरतें।