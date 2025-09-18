Alwar News: भूत का साया बताकर तांत्रिकों ने मां-बेटी के उतरवाए कपड़े, बाथरूम में ले जाकर गलत तरीकों से लगाया हाथ, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 12 जुलाई, 2023 को बानसूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी के हाथ-पैरों में दर्द रहता था जिसका तंत्र-मंत्र से इलाज करने के लिए 10 जुलाई को इंद्राज मीना उर्फ इन्दर निवासी किला मोहल्ला, रामगढ़ और कृष्णावतार उर्फ पप्पू निवासी खेड़ी, रामगढ़ उसके घर आए। आरोपियों ने उनके घर में भूत का साया बताया। इसके बाद तंत्र-मंत्र से इलाज के नाम पर उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी के कपड़े उतरवाकर उनके साथ छेड़छाड़ की।