अलवर-भिवाड़ी में पॉल्यूशन पर लगेगा ब्रेक, प्रदूषण विभाग ने लॉन्च किया ‘अर्ली वार्निंग सिस्टम’

प्रदूषण बढ़ने की आशंका होने पर प्रशासन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण, सड़कों पर पानी का छिड़काव, यांत्रिक सफाई, औद्योगिक इकाइयों की निगरानी और अन्य आवश्यक कदम पहले ही उठा सकेगा। इससे प्रदूषण को गंभीर स्तर तक पहुंचने से पहले नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था से लोगों को भी वायु गुणवत्ता खराब होने की पूर्व सूचना मिल सकेगी।



विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को समय रहते सावधानी बरतने का अवसर मिलेगा। इससे स्वास्थ्य जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी। क्षेत्र के लोगों को पोलुशन से जुडी समस्या से थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है। हालांकि यह देखना बाकी है कि इस प्रोजेक्ट से कितना लाभ आमजन को मिलता है।