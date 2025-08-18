कला कॉलेज में डॉ. अंबेडकर की खंडित प्रतिमा पर बवाल, छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सुदीप डीगवाल ने कहा कि अंबेडकर की टूटी प्रतिमा समाज और संविधान दोनों का अपमान है। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द अष्टधातु की नई प्रतिमा स्थापित की जाए। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में कॉलेज परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा रातों-रात स्थापित की गई थी। उस समय भी विवाद हुआ था और सुदीप डीगवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब वही छात्र नेता फिर से आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं।