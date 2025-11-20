शिक्षा में अलवर जिले ने 19वीं रैंक प्राप्त की; पहले थी इतनी, देखें यहां

स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान। फोटो: पत्रिका
Alwar district ranks 19th in education राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से जारी अक्टूबर माह की जिला शिक्षा रैंकिंग में अलवर जिले ने एक स्थान का सुधार करते हुए प्रदेश में 19वीं रैंक प्राप्त की है। पिछले महीने अलवर 20वें स्थान पर था। 48.18 स्कोर के साथ अलवर अब राज्य के टॉप-20 जिलों में से शामिल हो गया है।
यह स्कोर विद्यालय प्रबंधन, ऑनलाइन पोर्टल पर समय पर अपडेट, शिक्षण गतिविधियों की गुणवत्ता, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की उपस्थिति, निरीक्षण रिपोर्टों तथा प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर तय किया गया है।
जिले की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार और शिक्षकों की सक्रिय भूमिका को इस रैंकिंग का परिणाम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आगामी महीनों में शिक्षा गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने के प्रयास जारी रखेंगे।
