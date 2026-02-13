अलवर जंक्शन पर जल्द ही मिलेगा वेटिंग हॉल, नया प्लेटफॉर्म, लिफ्ट और एस्केलेटर; 112 करोड़ रुपए होंगे खर्च

अलवर जंक्शन का यात्रियों को नया रूप नजर आएगा। करीब 111.72 करोड़ रुपए की लागत से यहां विकास कार्य कराए जाएंगे। इसकी डीपीआर मंजूर हो चुकी है और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत यह काम कराया जाएगा।

अब तक प्रथम पव्रेश द्वारा की तरफ ही ज्यादातर काम हुआ है, लेकिन अब द्वितीय प्रवेश द्वार की तरफ विकास कराए जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा प्लेटफॉर्म नंबर चार का निर्माण। अभी जंक्शन पर तीन प्लेटफॉर्म हैं, एक प्लेटफॉर्म अतिरिक्त मिलने से ट्रेनों को रुकने की अतिरिक्त जगह मिलेगी।