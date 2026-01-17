17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: विवाहिता ने की आत्महत्या, पति पर महंगा मोबाइल मांगने का आरोप, 2015 में हुआ था विवाह

सदर थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय विवाहिता ज्योति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

Jan 17, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

अलवर। सदर थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय विवाहिता ज्योति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार ज्योति पत्नी गुलाब कोली निवासी बुर्जा ने गुरुवार दोपहर आत्महत्या कर ली थी। शुक्रवार का सामान्य अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम में गले पर फंदे से दबाव के कारण दम घुटने से मौत होना सामने आया है। ज्योति और उसकी बड़ी बहन सीमा का विवाह एक साथ वर्ष 2015 में गुलाब कोली और उसके भाई बड़े भाई खुशीराम के साथ हुआ था। सीमा के दो बच्चे हैं।

घटना के दौरान ज्योति की बड़ी बहन सीमा भी उसके साथ ससुराल में ही थी। जो घटना के बाद पीहर चली गई। ज्योति के भाई राम पुत्र ओमप्रकाश कोली निवासी धोबी गट्टा, बाग वाला कुआं ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 10 साल पहले उसके दोनों बहनों की शादी बुर्जा निवासी गुलाब और खुशीराम के साथ हुई थी।

काफी दान-दहेज दिया था। ज्योति का पति गुलाब, ससुर प्यारेलाल, सास मन्नो देवी दहेज में मोटरसाइकिल देने की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताडि़त कर उसे रात को घर से बाहर निकाल देते थे। जिसकी शिकायत उसकी बहन ने कई बार उनसे की थी।

पिछली दिवाली पर उन्होंने गुलाब को नई मोटरसाइकिल भी दिलाई दी थी। जिसके बाद वह डेढ़ लाख रुपए कीमत का मोबाइल फोन की मांग करने लगा। ज्योति बच्चों का लालन-पालन दूसरों के घरों में झाडू-पौंछा करके करती थी।

आरोप है कि गुलाब उसके साथ मारपीट कर उसके पैसे छीन कर शराब पी जाता था। इस बीच गुरुवार को दोपहर करीब ढाई बजे उसकी बड़ी बहन सीमा ने फोन का कहा कि ज्योति को उसके पति गुलाब, ससुर प्यारेलाल और सास मन्नो देवी ने दहेज के लिए फंदा लगाकर जान से मार दिया, तुम जल्दी आ जाओ।

पति बोला-उधार दिए पैसे नहीं मिलने पर हुआ था विवाद

मृतका ज्योति के पति गुलाब का कहना था कि घटना वाले दिन वह सुबह किसी के पास 15 हजार रुपए की उधारी मांगने गया था। उक्त व्यक्ति ने उससे कहा कि उसने किसी को रुपए दिए हुए हैं, वह जब लौटाएगा, तब ही रुपए मिलेंगे। इसके बाद वह घर आ गया।

इसी बात को लेकर उसकी पत्नी ज्योति उसके साथ गाली-गलौज और लड़ाई-झगड़ा करने लग गई। जिसके बाद वह बाजार चला गया। वहीं, गुलाब के बड़े भाई खुशीराम ने बताया कि वह सुबह अपने चाचा के साथ काम पर गया था। दोपहर करीब दो-ढाई बजे घर से फोन पर सूचना मिली, जिसके बाद वह ज्योति को लेकर अस्पताल पहुंचा।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 03:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: विवाहिता ने की आत्महत्या, पति पर महंगा मोबाइल मांगने का आरोप, 2015 में हुआ था विवाह

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Roadways: दौसा से जयपुर के लिए इस रूट पर शुरू हुई रोडवेज बस, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

rajasthan roadways
अलवर

Rajasthan Crime: गर्लफ्रेंड से बात करने पर दोस्त की हत्या, पेट्रोल डाल शव जलाया, नहीं जला तो टुकड़े कर पहाड़ी पर फेंके; हत्यारे को उम्रकैद

Livari-murder-case
अलवर

अलवर में दरिंदगी: मायके आई महिला से गैंगरेप, गई थी सामान लेने…दुकान संचालक और उसके साथी ने अंदर खींच लिया

Alwar Crime
अलवर

घुमन्तु समुदाय सहायता शिविर का कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने किया निरीक्षण

अलवर

जिला परिषद की बैठक में अनोखा विरोध, फावड़ा-परात लेकर पहुंचे कांग्रेस पार्षद

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.