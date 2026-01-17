Alwar News: विवाहिता ने की आत्महत्या, पति पर महंगा मोबाइल मांगने का आरोप, 2015 में हुआ था विवाह

फोटो पत्रिका नेटवर्क
अलवर। सदर थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय विवाहिता ज्योति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार ज्योति पत्नी गुलाब कोली निवासी बुर्जा ने गुरुवार दोपहर आत्महत्या कर ली थी। शुक्रवार का सामान्य अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम में गले पर फंदे से दबाव के कारण दम घुटने से मौत होना सामने आया है। ज्योति और उसकी बड़ी बहन सीमा का विवाह एक साथ वर्ष 2015 में गुलाब कोली और उसके भाई बड़े भाई खुशीराम के साथ हुआ था। सीमा के दो बच्चे हैं।
घटना के दौरान ज्योति की बड़ी बहन सीमा भी उसके साथ ससुराल में ही थी। जो घटना के बाद पीहर चली गई। ज्योति के भाई राम पुत्र ओमप्रकाश कोली निवासी धोबी गट्टा, बाग वाला कुआं ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 10 साल पहले उसके दोनों बहनों की शादी बुर्जा निवासी गुलाब और खुशीराम के साथ हुई थी।
काफी दान-दहेज दिया था। ज्योति का पति गुलाब, ससुर प्यारेलाल, सास मन्नो देवी दहेज में मोटरसाइकिल देने की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताडि़त कर उसे रात को घर से बाहर निकाल देते थे। जिसकी शिकायत उसकी बहन ने कई बार उनसे की थी।
पिछली दिवाली पर उन्होंने गुलाब को नई मोटरसाइकिल भी दिलाई दी थी। जिसके बाद वह डेढ़ लाख रुपए कीमत का मोबाइल फोन की मांग करने लगा। ज्योति बच्चों का लालन-पालन दूसरों के घरों में झाडू-पौंछा करके करती थी।
आरोप है कि गुलाब उसके साथ मारपीट कर उसके पैसे छीन कर शराब पी जाता था। इस बीच गुरुवार को दोपहर करीब ढाई बजे उसकी बड़ी बहन सीमा ने फोन का कहा कि ज्योति को उसके पति गुलाब, ससुर प्यारेलाल और सास मन्नो देवी ने दहेज के लिए फंदा लगाकर जान से मार दिया, तुम जल्दी आ जाओ।
मृतका ज्योति के पति गुलाब का कहना था कि घटना वाले दिन वह सुबह किसी के पास 15 हजार रुपए की उधारी मांगने गया था। उक्त व्यक्ति ने उससे कहा कि उसने किसी को रुपए दिए हुए हैं, वह जब लौटाएगा, तब ही रुपए मिलेंगे। इसके बाद वह घर आ गया।
इसी बात को लेकर उसकी पत्नी ज्योति उसके साथ गाली-गलौज और लड़ाई-झगड़ा करने लग गई। जिसके बाद वह बाजार चला गया। वहीं, गुलाब के बड़े भाई खुशीराम ने बताया कि वह सुबह अपने चाचा के साथ काम पर गया था। दोपहर करीब दो-ढाई बजे घर से फोन पर सूचना मिली, जिसके बाद वह ज्योति को लेकर अस्पताल पहुंचा।
