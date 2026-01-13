अलवर में नाबालिग से गैंगरेप : एक को उम्रकैद, 16 गवाहों के बयान दर्ज, 2 आरोपियों पर फैसला बाकी

यह मामला अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र का है। 23 दिसंबर 2024 की रात को पीड़िता के पिता घर से बाहर थे। उसी दौरान तीन युवक उनके घर पहुंचे और कट्टे की नोक पर डरा-धमकाकर नाबालिग लड़की का अपहरण कर ले गए। आरोपियों ने पीड़िता को पहले एक खेत में बोरिंग के पास ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उन्हें दूसरी जगह ले जाकर फिर से सामूहिक दुष्कर्म किया और धमकियां देकर छोड़ दिया। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने 24 दिसंबर 2024 को थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ।