13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में नाबालिग से गैंगरेप : एक को उम्रकैद, 16 गवाहों के बयान दर्ज, 2 आरोपियों पर फैसला बाकी

कट्टे के दम पर अलवर में नाबालिग लड़की के साथ किया था गैंगरेप, कोर्ट ने एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई, अभी दो ओर आरोपियों पर सुनवाई बाकी।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Ankit Sai

Jan 13, 2026

Alwar crime

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा फोटो-फत्रिका

अलवर: राजस्थान के अलवर जिले में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीन आरोपियों में से एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि बाकी दो पर सुनवाई और फैसला अभी लंबित है।

लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया

यह मामला अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र का है। 23 दिसंबर 2024 की रात को पीड़िता के पिता घर से बाहर थे। उसी दौरान तीन युवक उनके घर पहुंचे और कट्टे की नोक पर डरा-धमकाकर नाबालिग लड़की का अपहरण कर ले गए। आरोपियों ने पीड़िता को पहले एक खेत में बोरिंग के पास ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उन्हें दूसरी जगह ले जाकर फिर से सामूहिक दुष्कर्म किया और धमकियां देकर छोड़ दिया। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने 24 दिसंबर 2024 को थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज हुआ।

कोर्ट का फैसला

अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 के जज जवेंद्र अग्रवाल ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश की है। मामले में कुल तीन आरोपी थे। एक को सजा हो चुकी है, दूसरे को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है, और उसका ट्रायल जारी है। तीसरा आरोपी अभी फरार है।

16 गवाहों के बयान दर्ज

सरकारी वकील विनोद कुमार के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 36 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 20 लाख पेंशनधारियों को बड़ा झटका, रोकी गई पेंशन, जानिए कैसे करे अपना सत्यापन
जयपुर
Rajasthan Pension

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 07:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में नाबालिग से गैंगरेप : एक को उम्रकैद, 16 गवाहों के बयान दर्ज, 2 आरोपियों पर फैसला बाकी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांदोली बाइपास पर हादसा: ट्रक-पिकअप टक्कर में युवक की मौत, दो गंभीर घायल

अलवर

16 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप; प्रग्नेंट हुई तो घरवालों को चला पता, दोषी को आजीवन कारावास

Teacher sent nude photos to students
अलवर

जनगणना 2027: फरवरी से ट्रेनिंग शुरू, ये 33 सवाल पूछे जाएंगे  

अलवर

अलवर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई विवेकानंद जयंती

अलवर

अलवर में बम जैसी संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, जयसमंद बांध में ले जाकर किया नष्ट 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.