राजस्थान में 20 लाख पेंशनधारियों को बड़ा झटका, रोकी गई पेंशन, जानिए कैसे करे अपना सत्यापन

जयपुर: राजस्थान में पेंशन लेने वाले लाखों लोगों को बड़ा झटका लगा है। राज्य में कुल 71,46,713 पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें से 20.36 लाख लाभार्थियों की पेंशन अचानक रोक दी गई है। यह रोक इसलिए लगी क्योंकि वार्षिक सत्यापन, जीवन प्रमाण और पात्रता की जांच तय समय में पूरा नहीं हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने साफ कहा है कि सत्यापन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी, लेकिन बहुत से लोगों ने समय पर बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन से यह काम नहीं करवाया। इसलिए जनवरी 2026 से इनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है।