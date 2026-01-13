13 जनवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

राजस्थान में 20 लाख पेंशनधारियों को बड़ा झटका, रोकी गई पेंशन, जानिए कैसे करे अपना सत्यापन

राजस्थान में सत्यापन न कराने पर 20.36 लाख पेंशनधारियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोकी गई, जो कुल 71.46 लाख का करीब 28.5% है। जानिए कैसे करें अपनी पेंशन के लिए सत्यापन

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ankit Sai

Jan 13, 2026

Rajasthan Pension

पेंशन फोटो-पत्रिका

जयपुर: राजस्थान में पेंशन लेने वाले लाखों लोगों को बड़ा झटका लगा है। राज्य में कुल 71,46,713 पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें से 20.36 लाख लाभार्थियों की पेंशन अचानक रोक दी गई है। यह रोक इसलिए लगी क्योंकि वार्षिक सत्यापन, जीवन प्रमाण और पात्रता की जांच तय समय में पूरा नहीं हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने साफ कहा है कि सत्यापन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी, लेकिन बहुत से लोगों ने समय पर बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन से यह काम नहीं करवाया। इसलिए जनवरी 2026 से इनकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है।

सबसे ज्यादा कहां प्रभाव पड़ा

जयपुर डिवीजन में सबसे ज्यादा मामले हैं। जयपुर में कुल 6.11 लाख पेंशनर हैं, जिनमें से 4.39 लाख का सत्यापन हो चुका था, लेकिन 1.72 लाख का नहीं हुआ। जोधपुर डिवीजन में भी बड़ी संख्या में पेंशन रुकी है। दूसरे जिलों में भी यही स्थिति है। जहां सत्यापन पेंडिंग रहा, वहां पेंशन रोकी गई।

सरकार ने क्यों यह कदम उठाया

विभाग का मकसद योजना में पूरी पारदर्शिता रखना है। फर्जी या अपात्र लोगों को बाहर निकालना और केवल जरूरतमंदों को समय पर फायदा पहुंचाना है। फ्रॉड रोकने के लिए यह वार्षिक सत्यापन जरूरी है। अधिकारी ने बताया कि सत्यापन पूरा होते ही पेंशन दोबारा शुरू हो जाएगी और बकाया राशि भी खाते में आ जाएगी।

समय पर नहीं हुआ वेरिफिकेशन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया की सत्यापन न होने की वजह से इन सभी लोगों की पेंशन अब कुछ समय के लिए रोक दी गई है। वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। इसके बावजूद भी लाभार्थियों ने तय समय सीमा पर प्रोसेस पूरा नहीं किया। राज्य में 71 लाख पेंशन लाभार्थि है। जिसमें से 20 लाख लोगों का वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है। इस वजह से उनकी अब कुछ समय के लिए पेंशन रोक दी गई है।

ऐसे करें अपना सत्यापन

  • मोबाइल पर RajSSP App से लाभार्थि अपना सत्यापन कर सकते हैं।
  • ई-मित्र कियोस्क/ई-मित्र प्लस केन्द्रों पर बायोमेट्रिक्स (Biometrics) से भी करवा सकते हैं।

Bharatpur : भरतपुर में हृदयविदारक हादसा, सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आए 8 जानवरों की मौत, 6 गोवंश शामिल
भरतपुर
Bharatpur heartbreaking accident Banaras superfast train Eight animals were killed 6 cow deaths

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 05:51 pm

Published on:

13 Jan 2026 05:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में 20 लाख पेंशनधारियों को बड़ा झटका, रोकी गई पेंशन, जानिए कैसे करे अपना सत्यापन

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Govt Jobs: राजस्थान में 1 लाख पदों पर होगी सरकारी भर्ती, अब CM भजनलाल शर्मा का युवाओं से बड़ा वादा

Government Jobs, Government Jobs in Rajasthan, Government Recruitment 2026, Rajasthan Government Recruitment 2026, Government Recruitment Calendar 2026, Rajasthan Government Recruitment Calendar 2026, CM Bhajanlal Sharma, Jaipur News, Rajasthan News, सरकारी नौकरी, राजस्थान में सरकारी नौकरी, सरकारी भर्ती 2026, राजस्थान सरकारी भर्ती 2026, सरकारी भर्ती कैलेंडर 2026, राजस्थान सरकारी भर्ती कैलेंडर 2026, सीएम भजनलाल शर्मा, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

आपकी बात: गंभीर बीमारी में डिप्रेशन न हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं?

समाचार

10 जिलों में शीतलहर का यलो अलर्ट, माउंट आबू-फतेहपुर में दूसरे दिन भी पारा माइनस

जयपुर

Video: पिछले साल बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने जयपुर में मनाई थी मकर संक्राति, सोशल मिडिया पर वायरल हुआ था ये वीडियो

Makar-Snakaranti-Viral-Video-
जयपुर

Makar Sankranti: जयपुर में मकर संक्रांति पर रहेगी पतंगबाजी की धूम, लेकिन इन इलाकों में पतंग उड़ाने पर लगी रोक

Kite-Flying
जयपुर
