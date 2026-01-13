Bharatpur : भरतपुर में हृदयविदारक हादसा, सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आए 8 जानवरों की मौत, 6 गोवंश शामिल

Bharatpur : भरतपुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके में सुपर फास्ट ट्रेन ने 8 जानवरों की रौंदा दिया और उनकी मौत हो गई। इसमें 6 गोवंश शामिल हैं। सूचना पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। गाय के शवों को ट्रैक से हटाया गया। जब गाएं रेलवे ट्रैक को पार कर रहीं थी उस समय यह हादसा हुआ था। यह हादसा बनारस सुपरफास्ट ट्रेन से हुआ।