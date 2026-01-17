REET Mains Exam: पहले दिन 2.41 लाख अभ्यर्थी देंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा, जानें जरूरी बातें और कब जारी होगा परिणाम ?

Teacher Recruitment Exam Update: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जो 20 जनवरी तक चलेगी। परीक्षा प्रदेश के 14 जिलों में आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 7759 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। परीक्षा दो पारियों में होगी: पहली पारी सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी।