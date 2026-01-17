17 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

REET Mains Exam: पहले दिन 2.41 लाख अभ्यर्थी देंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा, जानें जरूरी बातें और कब जारी होगा परिणाम ?

Today REET Exam 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जो 20 जनवरी तक चलेगी।

2 min read
जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 17, 2026

REET exam
Play video

File Photo: Patrika

Teacher Recruitment Exam Update: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जो 20 जनवरी तक चलेगी। परीक्षा प्रदेश के 14 जिलों में आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 7759 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। परीक्षा दो पारियों में होगी: पहली पारी सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी।

पहले दिन 2.41 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

पहले दिन 760 केंद्रों पर 2.41 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में 140 सेंटरों पर 49,500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस परीक्षा के लिए परिणाम 10 जुलाई 2026 को घोषित किया जाएगा और मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी।

यहां देखें एग्जाम शेड्यूल

17 जनवरी: लेवल-1 (सामान्य शिक्षा)

18 जनवरी: लेवल-2 (साइंस-मैथ्स और सोशल स्टडी)

19 जनवरी: लेवल-2 (हिंदी और अंग्रेजी)

20 जनवरी: लेवल-2 (संस्कृत)

1 घंटे पहले बंद हो जाएगी एंट्री

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से दो घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि जांच प्रक्रिया में समय लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे, इसके बाद किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा।

ये है एंट्री के लिए जरूरी डाक्यूमेंट

परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए ई-प्रवेश पत्र की हार्ड कॉपी के साथ आधार कार्ड या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। पहचान की पुष्टि आधार के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थी ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र की बुकलेट ले जा सकेंगे।

ये रहेगा ड्रेस कोड

परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को कुछ ड्रेस कोड का पालन करना होगा। पुरुष अभ्यर्थी शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता-पायजामा या पैंट पहन सकते हैं। महिला अभ्यर्थी सलवार-सूट, साड़ी, कुर्ता या साधारण शर्ट पहन सकती हैं। बालों में साधारण रबर बैंड की अनुमति होगी, और ठंड को देखते हुए कोट या स्वेटर पहना जा सकता है, लेकिन जांच के समय उतारने के लिए कहा जा सकता है।

परीक्षा में जीन्स पहनने की अनुमति नहीं है, हालांकि जीन्स में आने पर अभ्यर्थी को परीक्षा से रोका नहीं जाएगा, लेकिन उसकी कड़ी जांच की जाएगी।

इसके अलावा, मोबाइल, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। गहनों, बेल्ट, धूप के चश्मे, बैग, टोपी, स्कार्फ, मफलर और मेटल वाले जूते पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी।

Updated on:

17 Jan 2026 09:06 am

Published on:

17 Jan 2026 08:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / REET Mains Exam: पहले दिन 2.41 लाख अभ्यर्थी देंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा, जानें जरूरी बातें और कब जारी होगा परिणाम ?

