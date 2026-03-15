Alwar NEB Extension Flats: फ्लैट खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, एनईबी एक्सटेंशन के इन फ्लैट्स पर मिल सकती है भारी छूट

Alwar Housing Board Flats Sale: अलवर। एनईबी एक्सटेंशन में वर्षों से खाली पड़े 22 फ्लैट्स की बिक्री के लिए आवासन मंडल 25 प्रतिशत तक छूट देने की योजना बना रहा है। ऐसे में 28 लाख के फ्लैट की दरें 5 लाख तक कम हो जाएंगी। इसका प्रस्ताव सरकार इसी माह सरकार के पास जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फ्लैट के ऑक्शन होंगे।