Alwar News: फर्जीवाड़े पर बड़ा एक्शन दो लिपिक बर्खास्त किए

जिला परिषद सीइओ के फर्जी हस्ताक्षर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक लेने वाली मालाखेड़ा पंचायत समिति की लिपिक सीमा बाई गुर्जर और फर्जी कंप्यूटर प्रमाण पत्र के आधार पर राजगढ़ पंचायत समिति में कार्यरत लिपिक कृष्णा कुमारी शर्मा को बर्खास्त किया गया। राजस्थान पत्रिका ने लिपिक भर्ती 2013 के तहत हुई नियुक्तियों पर सवाल उठाए, तो एसओजी जयपुर ने जिला परिषद में दो साल पहले जांच के लिए फाइलें मंगवाई। सरकार तक मामला पहुंचते ही, पूरे प्रदेश में हुई लिपिक भर्ती पर जांच शुरू हो गई। अलवर में भी प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है, लेकिन समुचित दस्तावेज अभी नहीं मिल रहे हैं।