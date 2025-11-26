Alwar News: नए साल में लागू होगा स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम

स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में मुख्य रूप से एआइ, कैमरे, सेंसर और संचार तकनीक शामिल होती हैं, जो वास्तविक समय में ट्रैफिक का विश्लेषण करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। इन प्रणालियों में ट्रैफिक की निगरानी करने के लिए हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे और सेंसर होते हैं, जो वाहनों की भीड़ को देखकर ट्रैफिक लाइट्स के समय को स्वचालित रूप से समायोजित करते हैं। इसमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन जैसे घटक भी होते हैं जो नियमों के उल्लंघन को पकड़ते हैं और ई-चालान भेजते हैं।