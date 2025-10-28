Alwar News: जल जीवन मिशन से वंचित ये गांव अब ईआरसीपी से जुड़ेंगे

दरअसल, जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार ने 2024 तक जिले के सभी गांवों में नल कनेक्शन देने की दिशा में काम शुरू किया था, लेकिन 289 गांवों में योजना के तहत कोई काम नहीं हुआ। वहीं 67 गांवों में बोरवेल किए गए, लेकिन उनमें पानी नहीं आया। ऐसे में अब ईआरसीपी परियोजना ही इन गांवों के लिए स्थायी जल स्रोत साबित हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि जिन गांवों में वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति संभव नहीं हो पा रही, उन्हें ईआरसीपी के नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।