अलवर में अब 3 सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज, कल से शुरू होगी नर्सिंग विद्यार्थियों की चहलकदमी

ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 14 नवंबर से बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों की चहल-कदमी शुरू होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक तिवाड़ी ने बताया कि कॉलेज को 60 सीट पर प्रवेश के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की मान्यता पूर्व में ही मिल चुकी है। साथ ही राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की संबंद्धता भी प्राप्त हो चुकी है।
विद्यार्थियों के एडमिशन के बाद अब नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज परिसर में ही नर्सिंग कॉलेज भवन है। यहां अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, पुस्तकालय और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। वहीं, अस्पताल परिसर में ही छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें चिकित्सा क्षेत्र की वास्तविक स्थितियों में काम करने का अनुभव मिल सकेगा।
बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए तीसरे दौर की काउंसलिंग के बाद 28 अक्टूबर तक विद्यार्थियों के नाम अपलोड करने थे। इसमें देरी के कारण ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज में संचालित बीएससी नर्सिंग कॉलेज में विद्यार्थियों की कक्षाएं करीब 15 दिन देरी से शुरू हो रही हैं।
जानकारी के अनुसार यह कॉलेज शुरू होने के बाद अलवर जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या तीन हो जाएगी। वर्तमान में राजकीय नर्सिंग कॉलेज अलवर और राजकीय नर्सिंग कॉलेज तिजारा, दोनों ही जिला अस्पताल परिसर में चल रहे हैं। इसके अलावा ढांढोली में भी नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन संबद्धता की प्रक्रिया लंबित होने के कारण कई साल से कॉलेज का संचालन अटका हुआ है।
