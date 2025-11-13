अलवर में अब 3 सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज, कल से शुरू होगी नर्सिंग विद्यार्थियों की चहलकदमी

बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए तीसरे दौर की काउंसलिंग के बाद 28 अक्टूबर तक विद्यार्थियों के नाम अपलोड करने थे। इसमें देरी के कारण ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज में संचालित बीएससी नर्सिंग कॉलेज में विद्यार्थियों की कक्षाएं करीब 15 दिन देरी से शुरू हो रही हैं।



जानकारी के अनुसार यह कॉलेज शुरू होने के बाद अलवर जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या तीन हो जाएगी। वर्तमान में राजकीय नर्सिंग कॉलेज अलवर और राजकीय नर्सिंग कॉलेज तिजारा, दोनों ही जिला अस्पताल परिसर में चल रहे हैं। इसके अलावा ढांढोली में भी नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन संबद्धता की प्रक्रिया लंबित होने के कारण कई साल से कॉलेज का संचालन अटका हुआ है।