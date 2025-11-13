Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में अब 3 सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज, कल से शुरू होगी नर्सिंग विद्यार्थियों की चहलकदमी

ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 14 नवंबर से बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों की चहल-कदमी शुरू होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक तिवाड़ी ने बताया कि कॉलेज को 60 सीट पर प्रवेश के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की मान्यता पूर्व में ही मिल चुकी है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 13, 2025

representative picture (patrika)

ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 14 नवंबर से बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों की चहल-कदमी शुरू होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक तिवाड़ी ने बताया कि कॉलेज को 60 सीट पर प्रवेश के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की मान्यता पूर्व में ही मिल चुकी है। साथ ही राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की संबंद्धता भी प्राप्त हो चुकी है।

प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अवसर 

विद्यार्थियों के एडमिशन के बाद अब नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज परिसर में ही नर्सिंग कॉलेज भवन है। यहां अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, पुस्तकालय और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। वहीं, अस्पताल परिसर में ही छात्रों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें चिकित्सा क्षेत्र की वास्तविक स्थितियों में काम करने का अनुभव मिल सकेगा।

अब 3 सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज 

बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए तीसरे दौर की काउंसलिंग के बाद 28 अक्टूबर तक विद्यार्थियों के नाम अपलोड करने थे। इसमें देरी के कारण ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज में संचालित बीएससी नर्सिंग कॉलेज में विद्यार्थियों की कक्षाएं करीब 15 दिन देरी से शुरू हो रही हैं।

जानकारी के अनुसार यह कॉलेज शुरू होने के बाद अलवर जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या तीन हो जाएगी। वर्तमान में राजकीय नर्सिंग कॉलेज अलवर और राजकीय नर्सिंग कॉलेज तिजारा, दोनों ही जिला अस्पताल परिसर में चल रहे हैं। इसके अलावा ढांढोली में भी नर्सिंग कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन संबद्धता की प्रक्रिया लंबित होने के कारण कई साल से कॉलेज का संचालन अटका हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में अब 3 सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज, कल से शुरू होगी नर्सिंग विद्यार्थियों की चहलकदमी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का झांसा देकर 85 लाख रुपए की ठगी 

अलवर

सांसद संजना जाटव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस ने बनाया राष्ट्रीय सचिव

अलवर

Rajasthan: रूस से MBBS छात्र के शव को भारत लाने में देरी पर भड़के लोग, अलवर जिले का लक्ष्मणगढ़ कस्बा आज बंद

Ajit-Chaudhary
अलवर

Alwar Red Light Area: लड़की बोली- एक घंटे के 1000 रुपए लगेंगे… पुलिस की टेंशन छोड़ो, हाइवे के किनारे चल रहा जिस्मफरोशी का गंदा खेल

kalsada red light area
अलवर

Rajasthan: खेलते समय ट्रैक्टर के नीचे आने से 3 वर्षीय बच्चे की मौत, पिता ही चला रहा था ट्रैक्टर, परिजनों में कोहराम

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.