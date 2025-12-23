Save Aravali:’राजस्थान की जनता चुनाव जिता सकती है, तो अरावली भी बचा सकती है’, टीकाराम जूली का बड़ा बयान

टीकाराम जूली ने कहा कि मंत्री ने जब सरिस्का में किसानों की जमीन को सीटीएच में शामिल कर खान वाली भूमि को सीटीएच से बाहर कर दिया था। तभी उनके मन का पता चल गया था, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि पूरे राजस्थान की अरावली माता को बेच देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि देश व प्रदेश की अरावली पर्वतमालाओं को छलनी करने वाले खनन माफियाओं को किसी भी सूरत में पनपने नहीं देंगे। अरावली का यह मुद्दा कांग्रेस का नहीं बल्कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन आंदोलन बन गया है। सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ेगा। अरावली की सम्पदा अपने उद्योगपति मि़त्रों को सौंपने वालों की साजिश कभी पूरी नहीं होगी।