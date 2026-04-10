स्कूली छात्र-छात्रा ने ट्रेन से कटकर दी जान, इंस्टाग्राम पर लिखा- ‘वादा दोस्ती का था, जिंदगी का नहीं’

इस दुखद घटना में सबसे मार्मिक पहलू नाबालिग युवक का आखिरी सोशल मीडिया स्टेटस रहा। युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टेटस अपडेट किया था, जिसमें लिखा था ‘अचानक मर भी गया तो दुःखी मत होना मेरे…. दोस्त वादा दोस्ती का किया था जिंदगी का नही…’ यह स्टेटस उनकी मानसिक स्थिति और उठाए गए खौफनाक कदम की ओर इशारा करता है। मृतक युवक ने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा पास की थी, जबकि युवती इस वर्ष 12वीं कक्षा में प्रवेश कर चुकी थी।