स्कूली छात्र-छात्रा ने ट्रेन से कटकर दी जान, इंस्टाग्राम पर लिखा- ‘वादा दोस्ती का था, जिंदगी का नहीं’

अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह उस वक्त कोहराम मच गया जब सुरेर रेलवे स्टेशन के पास एक नाबालिग युवक और युवती के क्षत-विक्षत शव रेल की पटरियों पर मिले। दोनों एक ही स्कूल के छात्र थे और आपसी प्रेम-प्रसंग के चलते उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। सूचना मिलते ही राजगढ़ थाना पुलिस, रेलवे पुलिस (RPF) और जीआरपी (GRP) की टीमें मौके पर पहुंचीं।
इस दुखद घटना में सबसे मार्मिक पहलू नाबालिग युवक का आखिरी सोशल मीडिया स्टेटस रहा। युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टेटस अपडेट किया था, जिसमें लिखा था ‘अचानक मर भी गया तो दुःखी मत होना मेरे…. दोस्त वादा दोस्ती का किया था जिंदगी का नही…’ यह स्टेटस उनकी मानसिक स्थिति और उठाए गए खौफनाक कदम की ओर इशारा करता है। मृतक युवक ने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा पास की थी, जबकि युवती इस वर्ष 12वीं कक्षा में प्रवेश कर चुकी थी।
जीआरपी के डीएसपी नरेंद्र ने बताया कि सुरेर स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पालिकाकर्मी जुगनू तंबोली की टीम की मदद से शवों को कब्जे में लिया। जांच के दौरान युवक के पिता ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा शुक्रवार सुबह बिना बताए घर से निकला था और गांव की ही लड़की के साथ रेलवे स्टेशन चला गया।
वहीं, युवती के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी गुरुवार रात 11 बजे तक घर में सबके साथ सो रही थी। सुबह 5 बजे जब आंख खुली, तो वह चारपाई पर नहीं थी। काफी तलाश के बाद उन्हें इस अनहोनी की सूचना मिली। जानकारी के अनुसार नाबालिगों ने प्रेम-प्रसंग के चलते यह कदम उठाया है। रिपोर्ट में परिजनों के अनुसार उन्हें किसी पर कोई संदेह नहीं है।
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एफएसएल (FSL) की टीम भी राजगढ़ चिकित्सालय पहुंची। टीम ने शवों और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। राजगढ़ सीएचसी (CHC) की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है और आत्महत्या के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।
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