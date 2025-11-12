सिंधी समाज में आक्रोश, रैली निकाल कर किया विरोध प्रदर्शन 

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के नेता अमित बघेल की ओर से सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल के प्रति की गई आपत्तिजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सिंधी समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। खैरथल में समाज बंधुओं ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए एकजुट होकर विरोध प्रकट करने का निर्णय लेते हुए सुबह करीब ग्यारह बजे पूज्य झूलेलाल मंदिर से समाज के बडी संख्या में महिलाए सहित पुरुषों नें विशाल रैली निकाली।



रैली हेमूकालानी चौक से होती हुई रेलवे फाटक पर पहुंची जहां समाज के लोगो नें अमित बघेल का पुतला दहन किया। यहां से जुलूस कलक्ट्रेट पर पहुंच भारी विरोध प्रदर्शन कर एडीएम शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपा। पूज्य सिंधी पंचायत खैरथल के अध्यक्ष मुखी मनोहरलाल रोघा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया।