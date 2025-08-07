Rajasthan: सुबह निकली ‘तहसीलदार मेघा’ के खिलाफ आक्रोश रैली, रात को ही हो गया तबादला

कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि आमजन की शिकायतें प्राप्त होने के मद्देनजर मालाखेड़ा तहसील के एक जनवरी 2024 से अब तक के समस्त राजस्व रिकॉर्ड की जांच होगी। उन्होंने बताया कि नामांतकरण, धारा 90 ए, धारा 91, न्यायालय आदेश और उसकी पालना, राजकीय भूमि के विरुद्ध पारित निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने अथवा नामांतकरण दर्ज करने, जीएलएमसी कमेटी द्वारा पारित आदेशों की पालना करने आदि के संबंध में गहन निरीक्षण कराने के लिए कलक्ट्रेट के प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख निरीक्षक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है।