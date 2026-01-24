19 फरवरी को होनी थी लड़की की शादी, लड़के संग होटल के कमरे में उठाया ऐसा खौफनाक कदम, उड़े होश

शनिवार को युवक-युवती ने बेड की चादर को चाकू से फाड़कर कमरे में लगे पंखे से फंदा लगा लिया। इस मामले में पुलिस ने अनन्तपुरा निवासी नवीन मेहता और होटल मैनेजर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मृतक के भाई राजेश मीणा ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया गया कि युवती की शादी 19 फरवरी को होने वाली थी।