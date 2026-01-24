24 जनवरी 2026,

अलवर

19 फरवरी को होनी थी लड़की की शादी, लड़के संग होटल के कमरे में उठाया ऐसा खौफनाक कदम, उड़े होश

बहरोड़ में होटल के कमरे में युवक-युवती के सुसाइड से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि परिजनों में शोक की लहर है।

अलवर

image

Rakesh Mishra

Jan 24, 2026

मामले की जांच करती पुलिस। फोटो- पत्रिका

बहरोड़ (अलवर)। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बहरोड़ कोतवाली थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर कांकरदोपा फ्लाईओवर के पास स्थित एक होटल में शनिवार को एक युवक-युवती ने पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कोतवाली थानाधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि होटल से शनिवार दोपहर को एक युवक-युवती के सुसाइड करने की सूचना मिली थी।

22 जनवरी को बहरोड़ आए

पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को बुलाया। मृतकों के परिजनों के आने पर शवों को उतरवाया गया। दोनों की पहचान अजबपुरा नारायणपुर निवासी इंद्र मीणा पुत्र जगदीश मीणा तथा मंजू धानका पुत्री रामप्रताप के रूप में हुई है। दोनों 22 जनवरी को बहरोड़ आए थे, जहां मृतक युवक ने अनन्तपुरा बहरोड़ निवासी दोस्त नवीन मेहता पुत्र रत्नेश के नाम से होटल में कमरा बुक किया था।

यह वीडियो भी देखें

दो हिरासत में

शनिवार को युवक-युवती ने बेड की चादर को चाकू से फाड़कर कमरे में लगे पंखे से फंदा लगा लिया। इस मामले में पुलिस ने अनन्तपुरा निवासी नवीन मेहता और होटल मैनेजर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मृतक के भाई राजेश मीणा ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया गया कि युवती की शादी 19 फरवरी को होने वाली थी।

