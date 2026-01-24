Rajasthan Overbridge: जल्द खुलने वाला है राजस्थान का यह ओवरब्रिज, खर्च हो रहे हैं 33 करोड़, सुगम होगा यातायात

रेलवे स्टेशन के निकट स्थित फाटक पर लगभग पांच साल से निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य अंतिम चरण में है। 2 दिन में डामरीकरण हो जाएगा। इस रूट पर यात्री व मालगाड़ियों के बढ़ते संचालन के कारण फाटक अधिकतर बंद रहता है। इससे कर्मचारी, छात्र, व्यापारी, ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। एम्बुलेंस व अग्निशमन जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहन भी फंस जाते हैं।