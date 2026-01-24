Rajasthan Overbridge: जल्द खुलने वाला है राजस्थान का यह ओवरब्रिज, खर्च हो रहे हैं 33 करोड़, सुगम होगा यातायात

Overbridge - Photo: Patrika
नसीराबाद। रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे फाटक पर पांच साल से निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य अंतिम चरण में है। 33 करोड़ का यह प्रोजेक्ट डामरीकरण पूरा होते ही आमजन के लिए खोले जाने की तैयारी है। ओवरब्रिज शुरू होने से लोगों को फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलने के साथ ही यातायात सुचारु होगा।
रेलवे स्टेशन के निकट स्थित फाटक पर लगभग पांच साल से निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य अंतिम चरण में है। 2 दिन में डामरीकरण हो जाएगा। इस रूट पर यात्री व मालगाड़ियों के बढ़ते संचालन के कारण फाटक अधिकतर बंद रहता है। इससे कर्मचारी, छात्र, व्यापारी, ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। एम्बुलेंस व अग्निशमन जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहन भी फंस जाते हैं।
ब्रिज निर्माता कंपनी के धीरेंद्र सिंह एवं रेलवे के जेइएन भलाराम विश्नोई ने बताया कि ओवरब्रिज फरवरी के पहले सप्ताह में आमजन के लिए खोले जाने की संभावना है। ब्रिज शुरू होने के बाद इस पर एलईडी लाइट लगाने के साथ ही ब्रिज के दोनों ओर पैदल यात्रियों के लिए सीढ़ियां बनाई जाएंगी।
रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज का निर्माण नहीं होने से नांदला और बुबानिया गांव की ओर जाने वाले ग्रामीणों को लगभग एक किलोमीटर अधिक दूरी ओवरब्रिज से होकर जाना पड़ेगा।
ओवरब्रिज निर्माण के लिए कई बार प्रशासन, उच्च अधिकारियों, राज्य व केंद्र स्तर तक अवगत कराने के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अब कार्य पूर्ण होने से ग्रामीणों और कस्बेवासियों को रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी।
