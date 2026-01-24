Barmer: अवैध बिजली कनेक्शन काटा तो युवक ने खोया आपा, बीच सड़क पकड़ा AEN का कॉलर, जड़ दिया थप्पड़

एईएन से धक्का-मुक्की करता युवक। फोटो- पत्रिका
बाड़मेर। जोधपुर डिस्कॉम के सेड़वा कार्यालय में तैनात सहायक अभियंता (एईएन) के साथ सरकारी ड्यूटी के दौरान मारपीट करने का मामला सामने आया है। अवैध बिजली कनेक्शन काटे जाने से नाराज एक युवक ने बीच सड़क एईएन का कॉलर पकड़कर धक्का-मुक्की की और थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
सेड़वा थाना पुलिस के अनुसार सहायक अभियंता अशोक कुमार अपनी टीम के साथ क्षेत्र में बिजली कनेक्शनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान लखमीरों की ढाणी स्थित एक मकान में केबल के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। टीम ने मौके से मीटर व केबल जब्त कर कार्रवाई पूरी की और रवाना हो गई। इसी दौरान गुस्साए आरोपी कर्मचंद पुत्र मिश्रीराम, निवासी सेड़वा ने टीम का पीछा किया और रास्ते में उन्हें रुकवाकर एईएन के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी ने पहले कॉलर पकड़ा, धक्का-मुक्की की और फिर थप्पड़ मार दिया।
घटनाक्रम का 1 मिनट 39 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डिस्कॉम कर्मचारी युवक को समझाने का प्रयास करते नजर आते हैं, जबकि आरोपी आक्रोश में एईएन का कॉलर पकड़े हुए सवाल करता है कि लाइट बिल बाकी नहीं है तो कनेक्शन क्यों काटा? इस पर अधिकारी स्पष्ट कहते हैं कि बिजली चोरी कर रहे हो, वीडियो-फोटो सब सबूत हैं।
मारपीट की घटना के विरोध में डिस्कॉम के कार्मिक एकजुट हो गए। घटना से आक्रोशित कर्मचारियों ने सेड़वा डिस्कॉम कार्यालय से उपखंड अधिकारी (एसडीओ) कार्यालय तक रैली निकालकर नारेबाजी की और एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि अवैध बिजली कनेक्शन काटने जैसी वैधानिक कार्रवाई के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों पर हमला किया जाना अत्यंत गंभीर विषय है। ऐसी घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को भी तोड़ती हैं।
एईएन की रिपोर्ट के आधार पर राजकीय कार्य में बाधा, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।
