24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Barmer: अवैध बिजली कनेक्शन काटा तो युवक ने खोया आपा, बीच सड़क पकड़ा AEN का कॉलर, जड़ दिया थप्पड़

बाड़मेर के सेड़वा में अवैध बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई के दौरान डिस्कॉम के एईएन से मारपीट का मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Jan 24, 2026

illegal electricity connection, illegal electricity connection in Barmer, illegal electricity connection cut, illegal electricity connection in Barmer, discom AEN, discom AEN beaten up, discom AEN slapped, Barmer news, Rajasthan news, अवैध बिजली कनेक्शन, अवैध बिजली कनेक्शन इन बाड़मेर, अवैध बिजली कनेक्शन काटा, बाड़मेर में अवैध बिजली कनेक्शन, डिस्कॉम एईएन, डिस्कॉम एईएन से मारपीट, डिस्कॉम एईएन को मारा थप्पड़, बाड़मेर न्यूज, राजस्थान न्यूज

एईएन से धक्का-मुक्की करता युवक। फोटो- पत्रिका

बाड़मेर। जोधपुर डिस्कॉम के सेड़वा कार्यालय में तैनात सहायक अभियंता (एईएन) के साथ सरकारी ड्यूटी के दौरान मारपीट करने का मामला सामने आया है। अवैध बिजली कनेक्शन काटे जाने से नाराज एक युवक ने बीच सड़क एईएन का कॉलर पकड़कर धक्का-मुक्की की और थप्पड़ जड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

सेड़वा थाना पुलिस के अनुसार सहायक अभियंता अशोक कुमार अपनी टीम के साथ क्षेत्र में बिजली कनेक्शनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान लखमीरों की ढाणी स्थित एक मकान में केबल के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। टीम ने मौके से मीटर व केबल जब्त कर कार्रवाई पूरी की और रवाना हो गई। इसी दौरान गुस्साए आरोपी कर्मचंद पुत्र मिश्रीराम, निवासी सेड़वा ने टीम का पीछा किया और रास्ते में उन्हें रुकवाकर एईएन के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी ने पहले कॉलर पकड़ा, धक्का-मुक्की की और फिर थप्पड़ मार दिया।

वीडियो वायरल, बहस का पूरा दृश्य कैद

घटनाक्रम का 1 मिनट 39 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में डिस्कॉम कर्मचारी युवक को समझाने का प्रयास करते नजर आते हैं, जबकि आरोपी आक्रोश में एईएन का कॉलर पकड़े हुए सवाल करता है कि लाइट बिल बाकी नहीं है तो कनेक्शन क्यों काटा? इस पर अधिकारी स्पष्ट कहते हैं कि बिजली चोरी कर रहे हो, वीडियो-फोटो सब सबूत हैं।

मारपीट के विरोध में डिस्कॉम कर्मियों का आक्रोश

मारपीट की घटना के विरोध में डिस्कॉम के कार्मिक एकजुट हो गए। घटना से आक्रोशित कर्मचारियों ने सेड़वा डिस्कॉम कार्यालय से उपखंड अधिकारी (एसडीओ) कार्यालय तक रैली निकालकर नारेबाजी की और एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि अवैध बिजली कनेक्शन काटने जैसी वैधानिक कार्रवाई के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों पर हमला किया जाना अत्यंत गंभीर विषय है। ऐसी घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को भी तोड़ती हैं।

आरोपी गिरफ्तार

एईएन की रिपोर्ट के आधार पर राजकीय कार्य में बाधा, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।

  • प्रभूराम, थानाधिकारी, सेड़वा

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan: झालावाड़ पुलिस ने पकड़ा पंजाब से गुजरात जा रही अवैध शराब तस्करी का ट्रक, 783 कर्टन जब्त
झालावाड़
Jhlawar Police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 04:27 pm

Published on:

24 Jan 2026 04:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer: अवैध बिजली कनेक्शन काटा तो युवक ने खोया आपा, बीच सड़क पकड़ा AEN का कॉलर, जड़ दिया थप्पड़

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं 3 पीढ़ियों से बालोतरा में रह रहा हूं, फिर भी मेरे खिलाफ आपत्ति दर्ज’, SIR को लेकर छलका यूसुफ और मोईनुद्दीन का दर्द

Big Scam in SIR
बाड़मेर

राजस्थान में SDM से तंग पटवारी…बोले- मानसिक रूप से किया जा रहा परेशान, नोटिस की दे रहे धमकी

Rajasthan
बाड़मेर

बाड़मेर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा; मामा-भांजे को बस ने कुचला, एक की मौके पर हुई मौत

Barmer accident
बाड़मेर

Rajasthan SIR: रोशन खान…नाम एक, साइन अनेक; कलक्टर टीना डाबी ने कह दी बड़ी बात

UP SIR
बाड़मेर

सर्द रात में उजड़ा आशियाना: बाड़मेर में मां और 4 मासूमों को पुलिस ने सड़क पर छोड़ा, छिन गई सिर की छत

Barmer
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.