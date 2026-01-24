Barmer: अवैध बिजली कनेक्शन काटा तो युवक ने खोया आपा, बीच सड़क पकड़ा AEN का कॉलर, जड़ दिया थप्पड़

सेड़वा थाना पुलिस के अनुसार सहायक अभियंता अशोक कुमार अपनी टीम के साथ क्षेत्र में बिजली कनेक्शनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान लखमीरों की ढाणी स्थित एक मकान में केबल के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। टीम ने मौके से मीटर व केबल जब्त कर कार्रवाई पूरी की और रवाना हो गई। इसी दौरान गुस्साए आरोपी कर्मचंद पुत्र मिश्रीराम, निवासी सेड़वा ने टीम का पीछा किया और रास्ते में उन्हें रुकवाकर एईएन के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी ने पहले कॉलर पकड़ा, धक्का-मुक्की की और फिर थप्पड़ मार दिया।