Rajasthan: झालावाड़ पुलिस ने पकड़ा पंजाब से गुजरात जा रही अवैध शराब तस्करी का ट्रक, 783 कर्टन जब्त

झालरापाटन थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस ने ट्रक की तलाशी के दौरानअलग-अलग ब्रांड की शराब और बीयर के 783 कर्टन जब्त किए। ये शराब पंजाब निर्मित थी और गुजरात की ओर ले जाई जा रही थी। पुलिस का कहना है कि शराब तस्करी के इस बड़े मामले की जांच पूरी तरह से की जा रही है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।