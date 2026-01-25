Alwar News: अलवर में यहां 4 साल बाद अंडरपास का काम शुरू, U आकार में बनेगा; 2KM नहीं लगानी होगी दौड़

अंडरपास के लिए शुरुआत में 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन समय पर काम शुरू न होने के कारण दरें बढ़ती गईं। आखिर में भाजपा सरकार में 1.48 करोड़ रुपए इसकी लागत बढ़ाई गई और यह 4.48 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने के बाद भी करीब डेढ़ साल तक इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया। बताया गया कि जहां यह बनाया जाना है, वहां निजी खातेदारी की जमीन बाधा बन गई। इसके चलते अब अंडरपास की जगह 50 मीटर आगे खिसका दी गई है। शनिवार को पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की मौजूदगी में काम शुरू हुआ।