अलवर

पशुओं का खुरपका-मुंहपका रोग से होगा बचाव

राउंड-6 का टीकाकरण महाअभियान 15 से, 10 लाख पशुओं को लगेंगे टीके अलवर. बारिश और सर्दी आने के साथ ही पशुओं में खुरपका-मुंहपका रोग होने की संभावना बन जाती हैं। इसे देखते हुए विभाग ने पशुधन स्वास्थ्य एवं पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचड़ीसीपी) के तहत पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव के लिए राउंड-6 का [&hellip;]

अलवर

Jyoti Sharma

Sep 07, 2025

राउंड-6 का टीकाकरण महाअभियान 15 से, 10 लाख पशुओं को लगेंगे टीके

अलवर. बारिश और सर्दी आने के साथ ही पशुओं में खुरपका-मुंहपका रोग होने की संभावना बन जाती हैं। इसे देखते हुए विभाग ने पशुधन स्वास्थ्य एवं पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचड़ीसीपी) के तहत पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से बचाव के लिए राउंड-6 का मेगा टीकाकरण अभियान 15 सितंबर से प्रारम्भ होगा और 15 नवम्बर तक चलेगा।

कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी ड़ॉ. राजीव कुमार मित्तल ने बताया कि जिले में एफएमडी रोग के टीकाकरण के लिए इस बार 10 लाख से अधिक पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है। सभी 20 नोडल कार्यालय क्षेत्र में गठित टीकाकरण दलों द्वारा घर-घर जाकर किया जाएगा। इसमें राजकीय टीकाकर्मी 425 सहित सभी 98 पशुमित्रों एवं 06 प्राइवेट टीकाकर्मियों का सहयोग लिया जाएगा।

ऐसे होता है टीकाकरण: अभियान में पशु एवं पशुपालक का एक बार आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड से पशुपालक का पंजीकरण किया जाता है। पशु के कान में टैग लगाकर पशु का पंजीकरण किया जाता है, जिसकी समस्त कार्रवाई भारत पशुधन पोर्टल पर टीकाकरण दल के द्वारा मौके पर ही की जाती है। इसमें पशु एवं पशुपालक को मोबाइल नंबर पर ओटीपी दर्ज कर सत्यापित किया जाता है ।

पांचवें चरण में 9.51 लाख पशुओं का टीकाकरण: टीकाकरण के पांचवें चरण में 11.72 लाख गाय व भैंस गोवंश के पशुओं को रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाना था, इसमें 9.51 लाख पशुओं को टीके लगाए जा चुके हैं। करीब 83 प्रतिशत को टीके लग चुके हैं। राजस्थान में टीकाकरण के मामले में अलवर तीसरे नंबर पर है।

Updated on:

07 Sept 2025 12:34 pm

Published on:

07 Sept 2025 12:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / पशुओं का खुरपका-मुंहपका रोग से होगा बचाव

