पशुओं का खुरपका-मुंहपका रोग से होगा बचाव

ऐसे होता है टीकाकरण: अभियान में पशु एवं पशुपालक का एक बार आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड से पशुपालक का पंजीकरण किया जाता है। पशु के कान में टैग लगाकर पशु का पंजीकरण किया जाता है, जिसकी समस्त कार्रवाई भारत पशुधन पोर्टल पर टीकाकरण दल के द्वारा मौके पर ही की जाती है। इसमें पशु एवं पशुपालक को मोबाइल नंबर पर ओटीपी दर्ज कर सत्यापित किया जाता है ।