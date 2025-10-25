गुलाबी सर्दी शुरू होते ही ग्रामीण अंचल में बनाने लगे बाजरे की रोटियां, स्वाद व गुणों का खजाना

बाजरे में कई पोषक तत्व शामिल है। इसकी रोटी और सरसों के पत्तों, पालक, ग्वार की फली, बैंगन की सब्जी, लहसुन की चटनी व दही के साथ खाने से स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। बाजरे की रोटी का सेवन ज्यादातर सर्दियों में किया जाता है। इसक तासीर गर्म भोजन की है। यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों से भी बचाता है। चिकित्सा सूत्रों के अनुसार इसमें जिंक, आयरन, विटामिन बी-3 और विटामिन बी-9 पाया जाता है। हृदयघात से भी यह बचाता है। इसमें मैग्नीशियम भी होता है। ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसमें फाइबर की मात्रा होती है, जो कब्ज से छुटकारा दिलाती है। चेहरे की झुर्रियां कम होती है, जिससे स्क्रीन पर ग्लो आता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। यानि बाजरा गुणों की खान है।ऐेसे बनाई जाती है बाजरे की रोटी