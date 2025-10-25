Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

गुलाबी सर्दी शुरू होते ही ग्रामीण अंचल में बनाने लगे बाजरे की रोटियां, स्वाद व गुणों का खजाना

मोटे अनाज के सेवन से सुधरेगी सेहत, कई बीमारियों से होता है बचाव

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Ramkaran Katariya

Oct 25, 2025

सकट. गुलाबी सर्दी शुरू होने के साथ ही ग्रामीण अंचल में मोटे अनाज का सेवन शुरू हो गया है। अब चूल्हे पर बाजरे की रोटियां सिकने लगी है। यह सेहत के लिए भी फायदेमंद है। मोटा अनाज बाजरा, मक्का, ज्वार आदि शामिल हैं। सर्दी के दिनों में इसकी मांग बढ़ जाती है। ग्रामीण अंचल में महिलाएं चूल्हे पर बाजरे की रोटियां सेकती नज़र आने लगी हैं। बाजरे की रोटी का स्वाद लाजवाब होता है।

आमतौर पर सभी गेहूं की रोटी का सेवन अधिक करते हैं। शहरी क्षेत्र में हमेशा गेहूं की ही रोटी खाई जाती है। सर्दियों के दौरान कई परिवारों में सप्ताह या महीने में एक-दो बार मोटा अनाज का उपयोग किया जाता है। जबकि मोटे अनाज का उपयोग खाने में अधिक करना चाहिए। इसकी रोटियां स्वाद के साथ ही हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। मोटा अनाज को मिलेट्स भी कहते हैं। इसकी मांग अब विदेशों में भी होने लगी है। मोटा अनाज डायबिटीज रोगियों के लिए तो रामबाण की तरह असरदार है। साथ ही अन्य बीमारियों से भी छुटकारा दिलाने में यह काफी मदद करता है।बाजरे में कई सारे पोषक तत्व

बाजरे में कई पोषक तत्व शामिल है। इसकी रोटी और सरसों के पत्तों, पालक, ग्वार की फली, बैंगन की सब्जी, लहसुन की चटनी व दही के साथ खाने से स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। बाजरे की रोटी का सेवन ज्यादातर सर्दियों में किया जाता है। इसक तासीर गर्म भोजन की है। यह रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों से भी बचाता है। चिकित्सा सूत्रों के अनुसार इसमें जिंक, आयरन, विटामिन बी-3 और विटामिन बी-9 पाया जाता है। हृदयघात से भी यह बचाता है। इसमें मैग्नीशियम भी होता है। ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसमें फाइबर की मात्रा होती है, जो कब्ज से छुटकारा दिलाती है। चेहरे की झुर्रियां कम होती है, जिससे स्क्रीन पर ग्लो आता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। यानि बाजरा गुणों की खान है।ऐेसे बनाई जाती है बाजरे की रोटी

महिलाओं के अनुसार बाजरे की रोटी बनाने के लिए एक बार में एक या दो रोटी बनने जितना ही आटा गुनगुने पानी से गूंथना होता है। सही ढंग से आटा गूंथने से इसमें लौच आने पर रोटियां आसानी से बनाई जा सकती है। चकले-बेलन के बिना भी हाथों से ही थाप कर रोटी बना सकते हैं। फिर इसे तवे पर सेकने के बाद आग पर अच्छी तरह से सेक ले। देसी घी से चोपड़ कर हरी सब्जी, दही या लहसुन की चटनी के साथ थाली में परोसे और साथ में गुड़ भी रख दे। यह सब देख मुंह में पानी आने लगता है।इसे खाने का स्वाद ही निराला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 12:18 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / गुलाबी सर्दी शुरू होते ही ग्रामीण अंचल में बनाने लगे बाजरे की रोटियां, स्वाद व गुणों का खजाना

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीषण आग से दो परिवारों का आशियाना उजड़े व बाइक खाक हुई

अलवर

अलवर में हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, बलात्कार के केस की धमकी देकर 30 लाख ऐंठे, महिला सहित 3 गिरफ्तार

Alwar Honey trap gang
अलवर

बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर मांगे 30 लाख, महिला सहित तीन गिरफ्तार 

अलवर

राजस्थान: किसी बड़ी वारदात की आहट, लॉरेंस-रोहित और कौशल चौधरी के गुर्गे पहुंचाने लगे विदेशी हथियार

crime news
अलवर

बड़ौदामेव पुलिस की कार्रवाई: 20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.