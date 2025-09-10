मौसम साफ होते ही यूरिया व डीएपी खाद की बढ़ी मांग, खरीदने को किसानों की लगी भीड़

किसानों का कहना है कि बाजरे की फसल समेटने के बाद लाल प्याज की खेती की तैयारी में है। जिसमें यूरिया, डीएपी की जरूरत है। उमरैण, अकबरपुर, साहोड़ी, धवाला, माचड़ी, धर्मपुरा, माधोगढ़, परसा का बास, अहमदपुर, अलापुर सहित अन्य गांवों में भी जो किसान लाल प्याज की खेती कर रहे हैं, वे अधिक पैदावारी पाने के लिए यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। अब मौसम साफ हो गया है। दो-तीन दिन की चटक धूप के बाद अब प्याज की खेती में पानी देने की तैयारी करेंगे। साथ ही यूरिया खाद भी डालेंगे। जिससे प्याज की खेती को फायदा होगा।मृदा परीक्षण के अनुसार खाद