मौसम खुलते ही अन्नदाता परिवार सहित खेतों में जुटे, बाजरे की फसल जल्दी समेटने में लगे

अकबरपुर. क्षेत्र में मौसम साफ होते ही अन्नदाता परिवार सहित खेतों में नजर आ रहा है। वह बाजरे की फसल को जल्द समेटने में जुट गया। हालांकि बादल देख किसानों को चेहरे पर चिंता साफ सता रही है।किसानों के अनुसार बाजरे की फसल पककर तैयार है, लेकिन बारिश की वजह से उसे समय पर काट नहीं पा रहे थे। रविवार को मौसम खुलते ही फसल को काटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में डालते नजर आए। इसे जल्द घर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फसल कटाई में मजदूर भी लगा रहे हैं।