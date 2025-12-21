नीमराणा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान

नीमराणा क्षेत्र के मोल्हड़िया गांव में रविवार तड़के कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। बिचपुरी रोड स्थित महेंद्र सिंह सीताराम कबाड़ी के गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा गोदाम धू-धू कर जलने लगा।सुबह करीब चार बजे गोदाम से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन गोदाम में भारी मात्रा में ज्वलनशील कबाड़ सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई।
हालात बिगड़ते देख तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी गई।सूचना मिलते ही नीमराणा रीको दमकल की गाड़ियां और नीमराणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकलकर्मी पवन ने बताया कि आग काफी भयानक थी, लेकिन समय पर कार्रवाई से इसे फैलने से रोक लिया गया।
आगजनी की इस घटना में गोदाम में खड़ा एक ट्रैक्टर सहित भारी मात्रा में कबाड़ जलकर राख हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।गोदाम के आसपास रिहायशी कॉलोनी होने के कारण बड़ा हादसा होने की आशंका थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लेने से स्थिति नियंत्रण में रही। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। फिलहाल इस मामले में किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।
