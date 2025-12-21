नीमराणा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान

आगजनी की इस घटना में गोदाम में खड़ा एक ट्रैक्टर सहित भारी मात्रा में कबाड़ जलकर राख हो गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।गोदाम के आसपास रिहायशी कॉलोनी होने के कारण बड़ा हादसा होने की आशंका थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लेने से स्थिति नियंत्रण में रही। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है। फिलहाल इस मामले में किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।