अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन का ग्रामीणों ने दिया साथ, विधायक को मोहलत मांगने पर लौटना पड़ा बैरंग

उलाहेड़ी बस स्टैंड से हरियाणा बॉर्डर दादिया तक बनने वाले इस स्टेट हाईवे के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। इस सड़क के चौड़ीकरण के रास्ते में करीब चार दर्जन मकान बाधा बन रहे थे। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से चिन्हित किए गए इन अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया पिछले चार महीनों से जारी थी। ग्राम पंचायत की ओर से तीन बार नोटिस जारी किए जाने के बाद, जनवरी में ही अधिकांश लोगों ने स्वेच्छा से अपने कब्जे हटा लिए थे, लेकिन करीब एक दर्जन बड़े अतिक्रमी डटे हुए थे।