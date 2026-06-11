Alwar News: पेंशनर भवन में हाईवोल्टेज ड्रामा, अवैध गतिविधियों के आरोप में गार्ड गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, पेंशनर भवन में तैनात गार्ड रामचंद्र पिछले काफी समय से यहां आने वाले संदिग्ध लोगों से पैसे वसूलता था और उन्हें अवैध काम के लिए भवन के कमरे किराए पर उपलब्ध करवाता था। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।



वायरल हो रहे इस वीडियो में मौके पर एक संदिग्ध महिला भी खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं, जब हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चपरासी सह गार्ड रामचंद्र को चारों तरफ से घेर लिया, तो वह खुद वीडियो में डर के मारे कैमरे के सामने पैसे लेकर कमरे देने और गलत काम करवाने की बात कबूल करता नजर आ रहा है।