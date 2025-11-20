मोती डूंगरी चिल्ड्रन पार्क में 63 लाख की लागत से होंगे आकर्षक विकास कार्य

अलवर में मोती डूंगरी स्थित चिल्ड्रन पार्क जल्द ही नए और आधुनिक स्वरूप में लोगों के सामने आएगा। यूआईटी की ओर से पार्क में लगभग 63 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य तेज गति से जारी हैं। अधिशासी अभियंता कुमार संभव अवस्थी ने बताया कि दिल्ली के उद्यानों की तर्ज पर यहां एक छोटा चिड़ियाघर तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई प्रजातियों के पक्षियों को रखा जाएगा।
पार्क में बच्चों के लिए आकर्षक झूले और फिश एक्वेरियम बड़ा आकर्षण बनेंगे। साथ ही, मैजिक मिरर भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें देखने पर अलग-अलग आकृतियां दिखाई देंगी। पत्थर से बनी वन्यजीवों की प्रतिमाएं भी पार्क की सुंदरता बढ़ाएंगी। इसके अलावा स्वच्छता के लिए नए डस्टबिन लगाए जा रहे हैं और ट्यूबवेल बनाया जा रहा है। पार्क के नवीनीकरण से स्थानीय लोगों और बच्चों को एक नया मनोरंजन स्थल मिलने की उम्मीद है।
