B.Ed. व BSTC: प्रदेश के इन 17 कॉलेजों की मान्यता पर लटकी तलवार

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) प्रदेश के 17 बीएड़ और बीएसटीसी कॉलेजों की मान्यता रद्द कर सकती है। इसमें अलवर के भी दो कॉलेज शामिल हैं। एनसीटीई ने सभी कॉलेजों से कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) भरवाया था



लेकिन इन कॉलेजों ने पीएआर को तय तिथि के बाद भी नहीं भरा। इसके लिए दो बार मौका भी दिया गया। इसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन कॉलेजों ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि इन कॉलेजों ने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, उसके आधार पर नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश लिए जा रहे हैं।