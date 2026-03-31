बानसूर में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का हमला, 50 से अधिक घायल

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अस्पताल में घायलों के परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई। अंतिम संस्कार जैसी शांत और शोकमय घड़ी में इस तरह की घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल सभी घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इस घटना के बाद से रामपुर और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सार्वजनिक स्थानों और श्मशान घाटों के आसपास लगे खतरनाक छत्तों को सुरक्षित रूप से हटवाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।