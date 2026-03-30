30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

मौसम की मार: प्रतापगढ़ और कोटकासिम सहित कई जगहों पर बारिश, किसानों की बढ़ी चिंता  

राजस्थान में मौसम के बदलते मिजाज ने एक बार फिर किसानों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी हैं। प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश और अंधड़ के पूर्वानुमान के बीच सोमवार को अलवर के प्रतापगढ़ में दोपहर करीब ढाई बजे मौसम ने अचानक करवट ली और रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Mar 30, 2026

कोटकासिम में हुई बारिश (फोटो - पत्रिका)

राजस्थान में मौसम के बदलते मिजाज ने एक बार फिर किसानों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी हैं। प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश और अंधड़ के पूर्वानुमान के बीच सोमवार को अलवर के प्रतापगढ़ में दोपहर करीब ढाई बजे मौसम ने अचानक करवट ली और रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। देखते ही देखते आसमान काले बादलों से घिर गया और ठंडी हवाओं के साथ शुरू हुई इस बूंदाबांदी ने किसानों की धड़कनें तेज कर दी हैं।

न केवल प्रतापगढ़, बल्कि अलवर जिले के कोटकासिम कस्बा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौसम का यही हाल देखने को मिला, जहां हल्की बारिश ने रबी की फसलों के लिए चिंता पैदा कर दी है। वर्तमान में अलवर के खेतों में गेहूं की फसल पूरी तरह पककर तैयार है। अलवर और कोटकासिम के क्षेत्रों में किसान इन दिनों फसल की कटाई और थ्रेसिंग के काम में दिन-रात जुटे हुए थे, लेकिन अचानक हुई इस बारिश ने पूरे काम पर ब्रेक लगा दिया है।

फसलों को होगा नुक्सान

खेतों में गेहूं की फसल या तो कटकर पड़ी है या पूरी तरह सूखकर कटने को तैयार खड़ी है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय में यदि बारिश के साथ तेज अंधड़ चलता है, तो खड़ी फसल जमीन पर बिछ सकती है। इससे न केवल दाना काला पड़ सकता है, बल्कि उसकी चमक और वजन में भी गिरावट आने की आशंका है, जिससे किसानों को बाजार में उचित दाम मिलना मुश्किल हो जाएगा। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन ने किसानों की रातों की नींद और अधिक उड़ा दी है।

31 मार्च तक बारिश और अंधड़ की चेतावनी

विभाग ने आगामी 31 मार्च तक अलवर और आसपास के जिलों में तेज अंधड़ और बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है। चिंता यह है कि पिछले कुछ दिनों से पूरा इलाका गर्मी की तपिश महसूस कर रहा था, लेकिन इस अचानक हुए बदलाव ने फसलों की बर्बादी का डर पैदा कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि यह मौसमी उथल-पुथल केवल मार्च के अंत तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अप्रैल के पहले सप्ताह में भी रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है।


खेतों के अलावा जिले की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में भी संकट की स्थिति बनी हुई है। मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक हो रही है, जहां पर्याप्त ढकाव और सुरक्षा के अभाव में किसानों की उपज खुले में रखी हुई है। यदि बारिश का दौर तेज होता है, तो सरसों के भीगने से उसकी गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होगी। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद जब फसल घर आने का समय आया है, तब कुदरत के इस बदलते मिजाज ने अन्नदाता की सारी उम्मीदों पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है। किसान अब ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आसमान साफ हो जाए ताकि उनकी खून-पसीने की कमाई सुरक्षित घर पहुंच सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 03:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / मौसम की मार: प्रतापगढ़ और कोटकासिम सहित कई जगहों पर बारिश, किसानों की बढ़ी चिंता  

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में बेखौफ गो-तस्कर: कुछ ही मिनट में घर के बाहर से गाय चोरी

अलवर

भवानी तोप सर्किल पर सब्जी की दुकान में लगी आग, पूरा सामान जलकर राख

अलवर

स्वर्ण रथ पर विराजे भगवान महावीर; अलवर में जन्मोत्सव की धूम, निकली शोभायात्रा 

अलवर

राजगढ़ में धूमधाम से मनाया गया भगवान महावीर का जन्मोत्सव, निकली भव्य रथयात्रा

अलवर

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सख्ती, बिल्डर को निर्माण से पहले बताना होगा कितना मलबा निकलेगा

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.