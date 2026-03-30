अलवर में बेखौफ गो-तस्कर: कुछ ही मिनट में घर के बाहर से गाय चोरी

अलवर में गौ तस्करी एक गंभीर मुद्दा है। यह क्षेत्र लंबे समय से गौ तस्करी से जुड़ी घटनाओं के लिए जाना जाता है।

हैरानी की बात यह है कि कुछ समय पूर्व अलवर पुलिस अधीक्षक (SP) के आवास के ठीक बगल वाले इलाके में भी गो-तस्करों को देखा गया था। शहर के रिहायशी इलाकों में इस तरह की वारदातों की पुनरावृत्ति से आमजन में भारी रोष व्याप्त है। पीड़ित ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है; इससे पहले भी तस्कर उनके यहाँ से दो गाय चोरी कर ले जा चुके हैं। बार-बार होने वाली इन घटनाओं से स्थानीय निवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।