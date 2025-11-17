भंवर जितेंद्र सिंह का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा – राजस्थान में सरकार फेल 

सोमवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर आयोजित बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में फेल और मजाक की सरकार चल रही है और आगामी चुनावों को लेकर सभी को पूरी गंभीरता के साथ जुटने की अपील की।



भंवर जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार चुनावों से पहले माहौल को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि “ये साल भर पहले 10 हजार रुपए बांटेंगे, फर्जी वोट कराएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि



राज्य में एसआईआर जल्दी कराने का उद्देश्य पंचायत व नगर निकाय चुनावों को प्रभावित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की हालत अंता विधानसभा से सामने आ चुकी है और राजस्थान में भी स्थिति अच्छी नहीं है। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनावी तैयारियों और बूथ सशक्तिकरण पर विस्तृत चर्चा की।