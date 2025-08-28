Patrika LogoSwitch to English

अलवर

भर्तृहरि बाबा के तीन दिवसीय मेले का उद्घाटन कल, कलक्टर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क, मेला परिसर में 16 सीसीटीवी कैमरे व 200 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए

अलवर

mohit bawaliya

Aug 28, 2025

मेले की तैयारी का निरीक्षण करतीं जिला कलक्टर

अकबरपुर/थानागाजी. लोक देवता भर्तृहरि बाबा के धार्मिक स्थल पर तीन दिवसीय लक्खी मेले का उद्घाटन शुक्रवार को किया जाएगा। मेले में अंतिम चरण की तैयारी को लेकर गुरुवार को कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने मेला परिसर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भर्तृहरि मेले को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कलक्टर ने संबंधित सभी अधिकारियों से संपूर्ण तैयारी के बारे में चर्चा की। साथ ही व्यवस्था में जो भी कमी या ढील है, उसे तुरंत दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया।कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि मेले के उद्घाटन की पूरी व्यवस्था को देखा गया है। जिसमें पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं को भी बेहतर बनाने पर चर्चा की गई।
उद्घाटन पर ये रहेंगे अतिथि
मेला व्यवस्थापक पेमाराम सैनी और मेला संयोजक पदमचंद गुर्जर ने बताया कि भर्तृहरि बाबा के मेले का उद्घाटन 29 अगस्त को सुबह 10:15 बजे विधिवत किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, विशिष्ट अतिथि वन राज्यमंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहेंगे। उसके बाद रात-दिन भरने वाले मेले में 30 अगस्त को भरमेला रहेगा और एक सितंबर को मेले का समापन होगा। मेले को लेकर प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है।
7 से 8 लाख श्रद्धालु आने की जताई संभावना
कलक्टर ने कहा कि मेले में सात से आठ-लाख श्रद्धालु आने की संभावना हैं। जिसमें 200 से भी अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। मेला परिसर में 16 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। अभी और सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं। ज्यादा से ज्यादा यह कोशिश की है कि मेले में दुकानों, प्याऊ, भंडारे यहां लग रहे हैं। कचरा निस्तारण के लिए डस्टबिन रखने सहित ऑर्गेनिक तरीके से कंपोङ्क्षस्टग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जिन जिन रास्तों से आ रहे हैँ, उनकों भी दुरुस्त करवाया गया है। नगर निगम कर्मियों की कुछ कमी पाई गई है। यहां और स्वीपर लगाए गए हैं। सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने कार्य पूरे कर लें, ताकि मेला सही तरीके से भरा जा सके। स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। जिसमें पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने दें। अगर हो तो सिर्फ ङ्क्षसगल यूथ पॉलीथिन का ही उपयोग करे।

मेले से पहले ही उमड़ रही भीड़
भर्तृहरि बाबा के मेले से पहले ही गुरुवार को भी अधिक भीड़ रही। इसे देखते हुए अकबरपुर थाना पुलिस ने व्यवस्था चाक-चौबंद की। अकबरपुर थाना प्रभारी प्रेमलता ने स्वयं कमान संंभालते हुए वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करवाया। भीड भी अधिक थी।

28 Aug 2025 10:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / भर्तृहरि बाबा के तीन दिवसीय मेले का उद्घाटन कल, कलक्टर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

