भर्तृहरि मंदिर के जीर्णोद्धार को मिली हरी झंडी: राज्य वन्यजीव मंडल ने पास किया प्रस्ताव, होंगे ये नए काम 

यहां विकास कार्यों के लिए 5.38 हेक्टेयर के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत श्रद्धालुओं के लिए आधारभूत सुविधाओं जैसे एंट्री गेट का निर्माण, सामान्य प्रसाधन, रेस्ट एरिया, लैंड स्केपिंग, अमर गंगा का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके अलावा अलवर शहर में प्रतापबंध से मांच का तिराया तक सड़क के नवीनीकरण के लिए अनुमोदन किया गया और इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव मंडल को भेजा गया।