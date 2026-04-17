17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

   भगवान परशुराम की जयंती पर 19 को निकलेगी शोभायात्रा

अलवर. भगवान परशुराम का जन्मोत्सव 19 अप्रेल को श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। भगवान परशुराम के जन्म दिवस पर दो दिवसीय 18 अप्रेल से प्रांरभ होंगे। अलवर जिला ब्राह्मण सभा के परशुराम जयंती के संयोजक डॉ दीपक शर्मा ने बताया कि समारोह के प्रथम दिन 18 अप्रेल को दिल्ली दरवाजा मंदिर पर सुबह 7 बजे [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Jyoti Sharma

Apr 17, 2026

अलवर. भगवान परशुराम का जन्मोत्सव 19 अप्रेल को श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। भगवान परशुराम के जन्म दिवस पर दो दिवसीय 18 अप्रेल से प्रांरभ होंगे। अलवर जिला ब्राह्मण सभा के परशुराम जयंती के संयोजक डॉ दीपक शर्मा ने बताया कि समारोह के प्रथम दिन 18 अप्रेल को दिल्ली दरवाजा मंदिर पर सुबह 7 बजे झंडारोहण , 8 बजे रामचरितमानस पाठ प्रारम्भ ,वैदिक ब्राह्मण संघ की ओर से किए जाएंगे । इसी दिन ब्राह्मण छात्रावास में सुबह 10 बजे परशुराम कला मंदिर समिति की ओर से चित्रकला एवं भगवान परशुराम के जीवन चरित्र पर प्रश्नोतरी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी दिन शाम 6 बजे नंगली सर्किल पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा एवं ब्राह्मण मत्स्य उद्योग संघ वारा 1100 दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया जाएगा। शाम 8 बजे ब्राह्मण छात्रावास मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन होगा समारोह के दूसरे दिन 19 अप्रेल को दिल्ली दरवाजा मंदिर पर रामचरित मानस पाठ समापन , भगवान परशुराम का अभिषेक होगा , हवन , कन्या पूजन ,वैदिक ब्राह्मण संघ की ओर से कराया जाएगा। इसी दिन दोपहर 2 बजे महिला संगीत एवं मेंहदी प्रतियोगिता होगी। इसी दिन शाम 5 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी।शोभायात्रा में बैण्ड बाजा, ताशापार्टी, विभिन्न झांकियां, तोरण द्वार ,इस्कॉन भजन मंडली , वेदपाठी छात्रों का दल , शिव तांडव नृत्य , भगवान परशुराम जी की चाँदी की मूर्ति के दिव्य दर्शन आदि विशेष आकर्षण शामिल होंगे।

रास्ते में त्रिपोलिया सहित सभी मंदिरों में आरती की जाएगी तथा होप सर्कस , मन्नी के बड़ पर सर्व समाज की ओर से महा आरती की जाएगी। शोभायात्रा को वनमंत्री संजय शर्मा एवं रेणागिरी महंत , अयोध्याधाम महंत व त्रिपोलिया शिव मंदिर महंत दिल्ली दरवाजा मंदिर पर भगवान परशुराम जी का पूजन कर रवाना करेंगे।

भवानी तोप सर्किल सरस पार्लर पर में विप्र फाउंडेशन की मिटिंग का आयोजन जिलाध्यक्ष पीयूष पंडित जाडला की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अक्षय तृतीया19 अप्रेल को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सुबह 7 बजे मिनी सचिवालय के सामने स्थित गौशाला में गौ सवामणी व गौ पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उसी दिन शाम 5•15 पर शोभायात्रा में परशुराम भवन से सम्मलित होने का रहेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Apr 2026 12:46 pm

Published on:

17 Apr 2026 12:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar /    भगवान परशुराम की जयंती पर 19 को निकलेगी शोभायात्रा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar: शादी का कार्ड लेकर पहुंचे लोग, बोले- ‘साहब! इष्टदेव को न्योता दे दिया, अब सिलेंडर भी दिलवा दो’

अलवर

Alwar: मां ने 4 साल की मासूम बेटी की गला घोंटकर हत्या की, फिर खुद की नसें काटी 

अलवर

Rajasthan: सोलर कैमरों से सैन्य इलाकों की जासूसी! जांच एजेंसियां अलर्ट; अलवर-बीकानेर से हटाए कैमरे

Solar Camera
अलवर

राजस्थान पुलिस दिवस: पुलिस लाइन में परेड, वीरांगनाओं और उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों का सम्मान

अलवर

जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने सुनीं समस्याएं, निस्तारण के दिए निर्देश 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.