नीमराणा में नाले से युवक का शव बरामद, चार माह से था लापता

मौके पर पहुंची पुलिस (फोटो - पत्रिका)
नीमराणा थाना क्षेत्र के पीछे स्थित हनुमान मंदिर मार्केट के नाले में सोमवार को एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नाले में शव पड़े होने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर नीमराणा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों की मौजूदगी में शव को नाले से बाहर निकलवाया गया।
नीमराणा कार्यवाहक थाना प्रभारी दयाराम सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान दिनेश कुमार नाग (25) पुत्र भागीरथ, जाति राजगोंड, निवासी दंडवन गांव, जिला कोंडा (छत्तीसगढ़) के रूप में हुई है। शव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि दिनेश कुमार नशे का आदी था और करीब चार माह पहले घर से निकलने के बाद से लापता था। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। अचानक नाले में शव मिलने की सूचना से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है।
