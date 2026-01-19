नीमराणा में नाले से युवक का शव बरामद, चार माह से था लापता

नीमराणा थाना क्षेत्र के पीछे स्थित हनुमान मंदिर मार्केट के नाले में सोमवार को एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नाले में शव पड़े होने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर नीमराणा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों की मौजूदगी में शव को नाले से बाहर निकलवाया गया।